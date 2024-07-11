صفقة مفاجئة .. مفاوضات رسمية من النصر للتعاقد مع "موهبة" الدوري الأرجنتيني

اسم مفاجئ قد ينضم إلى نادي النصر..

فتح مسؤولو نادي النصر السعودي، خط مفاوضات لـ"التعاقد" مع موهبة أرجنتينية مفاجئة؛ ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

النصر يرغب في تدعيم صفوفه بـ"قوة"؛ من أجل تعويض خيبات الموسمين الماضيين، اللذين خرج منهما بـ"صفر بطولات"، بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وفي هذا السياق.. أعلن فيكتور بلانكو، رئيس نادي راسينج الأرجنتيني، عن مفاوضات رسمية من الإدارة النصراوية معه؛ لـ"ضم" متوسط الميدان الشاب بالتسار رودريجيز، خلال صيف العام الحالي.

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بلانكو كشف في تصريحات مع صحيفة "الميدان الرياضي"، عن أن الاتفاق الرسمي لإتمام الصفقة لم يحدث - حتى الآن -، مؤكدًا على أن المفاوضات مع النصر لا تزال جارية.

ويريد نادي النصر "التعاقد" مع رودريجيز البالغ من العمر 21 سنة؛ لقيده في قائمة الثنائي الأجنبي "تحت السن"، المسموح بهما قانونيًا خلال الموسم الرياضي الجديد.

بالتسار رودريجيز الذي يجيد في مراكز صانع اللعب والوسط والجناح الأيمن، أحد أبناء نادي راسينج؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم عام 2023؛ مسجلًا 6 أهداف وصانعًا 3 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية.