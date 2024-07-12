هل سيعود إلى سالزبورج؟ الكشف عن موقف ساديو ماني

تعرف على موقف ساديو ماني من الرحيل عن النصر

أشارت بعض التقارير إلى أن النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر، يُريد العودة إلى ناديه السابق سالزبورج النمساوي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليتم الكشف عن حقيقة تلك الأخبار.

وكان ساديو ماني قد قرر الرحيل عن النصر، ولكن إدارة ناديه تمسكت باستمراره، ليتراجع النجم الفرنسي عن فكرة الرحيل خلال الفترة الماضية.

وكشف فلوريان بليتنبرج خبير الانتقالات في شبكة "سكاي سبورتس" عن أن ما يتردد بشأن إمكانية عودة ساديو ماني إلى سالزبورج غير صحيح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف بليتنبرج أن عقد ساديو ماني مع النصر مستمر حتى صيف 2026، في إشارة إلى أن رحيله لن يكون سهلًا عن ناديه خلال الوقت الحالي.

وكان ساديو قد خرج بتصريح سابق عام 2018 عبر فيها عن حبه لفريقه السابق سالزبورج، حيث قال: "أحب هذه المدينة وشعبة، وسالزبورج هو منزلي".