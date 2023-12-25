أخبار النصر اليوم | صدام إداري وفوسيفتش يدفع الثمن، وانتهاء قضية حمدالله

فوسيفتش يرفض قرار جويدو ويرحل عن النصر رفض جوران فوسيفتش قرار جويدو فينجا الرئيس التنفيذي الجديد لنادي النصر بنقله للعمل ككشاف للفرق السنية في النادي وأعلن رحيله عن الفريق وقد ودع اللاعبين والإدارة برسالة عبر "واتساب" يوم أمس، كما أشارت صحيفة الرياضية. فوسيفتش كان قد طلب من جويدو تولي منصب المدير الرياضي في النصر لكن طلبه قوبل بالرفض، وقد أوضحت الرياضية أن جويدو ينوي عمل "غربلة" إدارية في النادي العاصمي خلال الفترة القامة.

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أوتافيو جاهز لمواجهة الاتحاد

خاض أوتافيو نجم وسط النصر مران الفريق الجماعي كاملًا يوم أمس لتتأكد جاهزيته لخوض مواجهة الاتحاد مساء غدٍ الثلاثي في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.

اللاعب كان قد تعرض لشد عضلي خلال مواجهة الرائد الأخيرة لكنه تعافى في الوقت المناسب.

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