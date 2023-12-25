تركيبة غريبة .. جاياردو يستقر على دفاع "الطوارئ" للاتحاد أمام النصر

أزمة دفاعية كبيرة يُعاني منها الاتحاد

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يستعد الاتحاد لمواجهة النصر مساء غدٍ الثلاثاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي وسط أزمة غيابات خانقة، حيث يفتقد لـ12 لاعبًا جُلهم في خط الدفاع.

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الفريق استعاد ظهيره الأيسر زكريا هوساوي الذي عاد للتدريبات الجماعية يوم أمس بعد غيابه عن مواجهة الرائد الأخيرة، فيما انضم مؤخرًا أحمد بامسعود لقائمة المصابين بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

صحيفة الرياضية أوضحت أن المدرب مارسيلو جاياردو استقر نسبيًا على رباعي دفاع الطوارئ الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام النصر، والذي سيضم لاعب وسط وجناح في تركيبة غريبة للغاية!

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المدرب سيلعب بالظهير الأيسر زكريا هوساوي وقلب الدفاع حسن كادش، وسيتواجد بجانبه لاعب الوسط البرازيلي فابينيو، فيما سيلعب الجناح مروان الصحفي في خانة الظهير الأيمن.

يُشار إلى أن النصر يتواجد ثانيًا في جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن الهلال في الصدارة، فيما الاتحاد سادسًا بـ28 نقطة، ويرغب الفريقان بالفوز لتحسين وضعهما في الجدول.

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