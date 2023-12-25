ليس فقط الفوز بآسيا .. طريقان أمام النصر للحاق بالهلال في كأس العالم للأندية 2025

فيفا أعلن تصنيف أندية آسيا

حسم الهلال تواجده في كأس العالم للأندية 2025، ولا يمتلك من أندية دوري روشن السعودي الفرصة للحاق به سوى ناديي النصر والفيحاء، وفيما لا يمتلك الثاني سوى فرصة واحدة هي الفوز بالنسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، يمتلك العالمي فرصتين.

الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد أعلن في الأيام الأخيرة نظام كأس العالم للأندية 2025 وموعده وآلية التأهل للمشاركة به من مختلف قارات العالم، وفيما يخص آسيا أوضح فيفا أن المقاعد الأربعة المخصصة للقارة ستكون لأبطال النسخ الـ3 الأخيرة من دوري أبطال آسيا بجانب الفريق الأعلى في التصنيف الخاص بأندية القارة.

الهلال، بطل آسيا 2021، وأوروا ريد دياموندز، بطل 2022، حسما تواجدهما بالفعل في مونديال الأندية 2025، وبانتظار المتوج بدوري أبطال آسيا 2023-2024 ليُرافقهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

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النصر نجح في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا هذا الموسم، وتتويجه باللقب يعني تواجده في المونديال دون أي حسابات أخرى خاصة بالتصنيف، أما دون ذلك فيعني حاجته لحسبة معقدة نسبيًا لكنها ستكون أمله الأخير.

زملاء كريستيانو رونالدو حال عدم فوزهم باللقب سيكونون بحاجة لتجاوز 4 أندية تتفوق عليهم في التصنيف الذي أعلنه فيفا أمس ويتصدره الهلال برصيد 97 نقطة ويتواجد النصر ثامنًا به بـ49 نقطة.

الترتيب الحالي في التصنيف الذي أعلن أمس يتصدره جيونبوك موتورز الكوري برصيد 72 نقطة، يليه مواطنه أولسان بـ62 نقطة، ثم كاواساكي الياباني بـ61 نقطة، يليه بوهانج الصيني بـ55 نقطة ثم الدحيل القطري بـ53 نقطة، وبعدهم النصر السعودي وأوراوا ريد بـ49 نقطة.

وبخروج الدحيل من دوري أبطال آسيا هذا الموسم تبقى 5 أندية بجانب نادي يوكوهاما ماريونز الياباني صاحب الـ37 نقطة تمتلك فرصة التأهل عبر التصنيف.

ما الذي يحتاجه النصر للتأهل في حال عدم فوزه بدوري أبطال آسيا؟

ببساطة هو بحاجة لأن يجمع نقاطًا أكثر من جميع منافسيه الـ5 في المباريات المتبقية من دوري الأبطال هذا الموسم، وخاصة جيونبوك الذي يتفوق عليه بفارق 23 نقطة، حيث يمنح فيفا 3 نقاط للفوز ونقطة للتعادل و3 نقاط لتخطي كل مرحلة من المراحل الإقصائية.

وبحسابات بسيطة، يحتاج النصر للوصول للنهائي على الأقل مع تحقيق الفوز في مبارياته الستة وصولًا للمباراة النهائية ليجمع 27 نقطة، مع خروج منافسيه الـ4 الذين يفوقونه في الترتيب من دور الـ16 أو الـ8 وعدم تحقيقهم نتائج جيدة خلالهما، وخاصة جيونبوك يحتاج الفريق السعودي لخروجه دون تحقيق سوى فوز واحد على الأكثر من دور الـ16.