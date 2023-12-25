تصويت وتمديد .. تغييرات مهمة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية

الملف الأكثر جدلًا في كرة القدم السعودية

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كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تغييرات مهمة ينوي اتحاد كرة القدم السعودي القيام بها بشأن ملف توثيق تاريخ كرة القدم السعودية.

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ملف التوثيق من الملفات الأكثر جدلًا في كرة القدم السعودية، خاصة مع اختلاف الأندية حول موعد بدء الدوري السعودي وعدد بطولات كل نادٍ، وقد طالبت عديد الجهات اتحاد الكرة بتحمل المسؤولية وحسم هذا الملف تمامًا، وقد استجاب مؤخرًا وأطلق مشروع التوثيق وكون له فريق عمل يضم مرشحين من الأندية.

الرياضية أوضحت أن اتحاد الكرة سيطرح على أعضاء الجمعية العمومية خلال اجتماع مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي سيعقد اليوم، فكرة "التصويت" على إلغاء فريق عمل المشروع المكون من 11 عضوًا، بسبب رغبة بعض الأندية التي تغيرت مجالس إدارتها في ترشيح مرشح آخر.

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وأضافت أن في حال تم إلغاء فريق العمل بالفعل سيقوم الاتحاد بتمديد فترة المشروع إلى ما بعد مارس القادم، وهو الموعد المحدد للإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بالتوثيق، وذلك لمنح مهلة للأندية الراغبة في تغيير مرشحها لإرسال اسم المرشح الجديد.

يُشار إلى أن الدوري السعودي دخل مرحلة جديدة هذا الموسم بعد اتجاه الدولة لخصخصة الأندية، حيث تم خصخصة 8 أندية في المرحلة الأولى وأعلن مؤخرًا عن انتهاء إجراءات انتقال ملكية 14 نادٍ جديد للقطاع الخاص لكن دون الكشف عن هويتهم.

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