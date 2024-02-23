أخبار النصر اليوم | شريك كريستيانو رونالدو الجديد .. ومفاجأة السوبر السعودي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الجمعة 23 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الجمعة 23 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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بعد نفي تأجيله .. مفاجأة منتظرة للهلال والنصر والاتحاد في "موعد ومكان" كأس السوبر

يجهز الاتحاد السعودي لكرة القدم، "مفاجأة جديدة" للأندية التي ستشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس السوبر المحلي؛ بعد نفي تأجيله للموسم القادم. "اقرأ التفاصيل"

بعد اتهامات استغلال النفوذ .. حقيقة منع نواف العقيدي من استئناف عقوبة إيقاف في قضية التمرد

كشف القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش حقيقة ما يُشاع حول منع نواف العقيدي حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي من الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار اتحاد كرة القدم عقابه بالإيقاف والغرامة. "اقرأ التفاصيل"

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"كريستيانو رونالدو مع شريكه الجديد" .. صورة تسعد النصر بشأن المستقبل المرتقب!

أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، حماس جماهير فريقه، بـ"صورة جديدة" اليوم الخميس. "اقرأ التفاصيل"

بعد محمد صلاح .. صفقة انتقال هيونج مين سون إلى الاتحاد اقتربت من الفشل!

النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ يُعد أحد أكبر أهداف المملكة العربية السعودية، في صيف عام 2024. "اقرأ التفاصيل"

"معاقبة روبرتو مانشيني وإلغاء إيقاف العقيدي مع النصر" .. الآسيوي يحسمها رسميًا

فجّر القانوني الرياضي أحمد الأمير، مفاجأة من العيار الثقيل، في عقوبة إيقاف النجم الشاب نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي. "اقرأ التفاصيل"

كريم بنزيما المزيّف.. إما أن تحضروا "الحكومة" أو تطردوا رونالدو من السعودية!

منذ عودة الفرنسي كريم بنزيما من الإصابة إلى مباريات فريق الاتحاد، وهو يبذل جهدًا كبيرًا للوصول إلى أعلى مستوياته. "اقرأ التفاصيل"

عفوًا يا العميد .. أنت فريق محلي لن تنافس الهلال والنصر وعمالقة آسيا

بعد العودة من فترة التوقف الطويلة بسبب مشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم آسيا؛ تنبأ الكثيرون بأن يكون نادي الاتحاد، منافسًا شرسًا فيما تبقى من الموسم الحالي 2023-2024. "اقرأ التفاصيل"

كريستيانو رونالدو فخور بـ"يوم التأسيس" .. ويكشف عن ميزة النصر وشعور عائلته

أعرب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، عن سعادته الكبيرة بـ"احتفاله" للمرة الثانية، بيوم التأسيس السعودي. "اقرأ التفاصيل"

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