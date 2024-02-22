"كريستيانو رونالدو مع شريكه الجديد" .. صورة تسعد النصر بشأن المستقبل المرتقب!

صورة تلمح إلى مستقبل نادي النصر القريب..

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أثار الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، حماس جماهير فريقه، بـ"صورة جديدة" اليوم الخميس.

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رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"، بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد؛ وفي عقد لمدة موسمين ونصف.

ونشر الأسطورة البرتغالية، صورة عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، مع نجله كريستيانو جونيور، والذي يلعب في صفوف الفئات السنية لنادي النصر؛ أثناء تواجدهما في صالة الألعاب الرياضية.

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الصورة تظهر اللياقة البدنية الرائعة لرونالدو وابنه البالغ من العمر 13 سنة؛ حيث علق عليها الأسطورة البرتغالية قائلًا: "اليوم مع شريكي".

ومن ناحيتها نقلت صحيفة "ميرور" عن كريستيانو الابن؛ قوله: "أنا سعيد جدًا بحضوري إلى هنا.. أشعر بالراحة مع النصر، وتأقلمت سريعًا واستمتعت كثيرًا خلال الموسم الحالي".

وفي وقتٍ سابق.. أكد رونالدو الأب، على أن كريستيانو جونيور طلب منه أن يستمر في الملاعب لفترة أطول؛ لأنه يحلم باللعب معه في فريقٍ واحد، على أرضية الملعب.

ومع تصريحات كريستيانو جونيور بشعوره بالسعادة في النصر، والأنباء التي ترددت بشأن رغبة إدارة العالمي في التجديد مع رونالدو؛ قد يجتمع الثنائي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قريبًا جدًا.

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