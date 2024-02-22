بعد اتهامات استغلال النفوذ .. حقيقة منع نواف العقيدي من استئناف عقوبة إيقاف في قضية التمرد

حارس مرمى النصر عوقب بالإيقاف لـ5 أشهر

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كشف القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش حقيقة ما يُشاع حول منع نواف العقيدي حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي من الاستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي ضد قرار اتحاد كرة القدم عقابه بالإيقاف والغرامة.

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العقيدي عوقب بالإيقاف لـ5 أشهر بجانب الغرامة المالية على خلفية اتهامه من المدرب روبرتو مانشيني بالتمرد ورفض اللعب للمنتخب السعودي قبيل كأس آسيا 2023، وقد طُرد من المعسكر الذي كان مقامًا في قطر في قرار أثار جدلًا واسعًا.

المسؤولون في النصر دافعوا عن لاعبهم وأكدوا اتجاههم للاستئناف ضد القرار، خاصة في ظل الحاجة للاعب والاعتماد عليه أساسيًا خلال الموسم الجاري، ورغم عودة دافيد أوسبينا للقائمة المحلية.

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بعض الأقاويل انتشرت حول منع العقيدي من تلك الخطوة، لكن الدويش نفى ذلك تمامًا ووصف تلك الأخبار بالإشاعات، مشددًا على أن السعودية تعيش عصر محاربة الفساد واستغلال النفوذ.

إذ كتب عبر منصة إكس "منع نواف العقيدي من استئناف عقوبته لدى مركز التحكيم مجرد إشاعة، مستحيل توصل الأمور إلى هذه الدرجة ونحن في عصر محاربة الفساد واستغلال النفوذ. الاستئناف حق قانوني بموجب اللائحة لا يجوز لأحد منع صاحبه من ممارسته".

جدير بالذكر أن لجنة الاحتراف عاقبت سلمان الفرج وسلطان الغنام بالغرامة المالية فقط، فيما أوقفت لشهر واحد مهاجم النصر محمد مران، وثنائي الاتفاق علي هزازي وخالد الغنام.

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