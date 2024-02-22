بعد محمد صلاح .. صفقة انتقال هيونج مين سون إلى الاتحاد اقتربت من الفشل!

ضربة جديدة لأحلام نادي الاتحاد..

SHAHID

النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون، جناح نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي؛ يُعد أحد أكبر أهداف المملكة العربية السعودية، في صيف عام 2024.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وارتبط اسم سون كثيرًا، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ حال نجحت المملكة، في جلبه إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، بشكل رسمي.

لكن.. يبدو أن خطة السعودية للتعاقد مع النجم الكوري الجنوبي، قد تشهد ضربة كبرى؛ وفقًا لما نقله الإعلامي الرياضي إكرام كونور، اليوم الخميس.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كونور أعلن عبر حسابه بمنصة "إكس"، عن محادثات إيجابية بين إدارة توتنهام هوتسبير وهيونج مين سون؛ لتمديد عقد اللاعب الذي ينتهي في صيف عام 2025.

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي، يعتقدون بأن سون سيجدد عقده مع الفريق، بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ على الرغم من العرض السعودي "المرتقب"، الذي يقدر بـ75 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، بات مهددًا أيضًا بخسارة صفقة النجم المصري محمد صلاح، والتي تؤكد كافة التقارير المحلية والعالمية، على أنه سينضم إلى الهلال؛ إذا وافق على القدوم للمملكة.

SHAHID