أخبار النصر اليوم | زواج عبد الرحمن غريب يفتح عليه النار، والخليج يرفع راية التحدي

حمّل التطبيق الآن الاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

كلاسيكو الكأس يجمع الهلال والاتحاد في نصف النهائي مساء الثلاثاء القادم

رونالدو يعلق على مباراة النصر والخليج بـ"3 كلمات"

سباق افتراضي بين قائد النصر واليوتيوبر الشهير.

تشيفيرين لديه سلاح مهم لنهضة الدوري السعودي، قرر محاربته به!

مواجهة جديدة بين النصر والخليج في كأس الملك..

شاهد كيف أحرج رونالدو الإداري في نادي الخليج

تعرف على ما قاله مدرب الخليج بعد مواجهة النصر

النصر يحقق رقمًا قياسيًا لم يحققه من قبل

الخلاف الأخير مع يورجن كلوب فجر الحديث عن رحيل صلاح

النجم البرتغالي بدأ موسمه جيدًا لكن الأمور سارت في الاتجاه المضاد بعد ذلك