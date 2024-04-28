بعد استبعاده لـ4 سنوات .. بطل فضيحة "الهلال والنصر" يعود لتحكيم كلاسيكو الكأس

كلاسيكو الكأس يجمع الهلال والاتحاد في نصف النهائي مساء الثلاثاء القادم

كشفت صحيفة عكاظ السعودية عن حكم كلاسيكو كأس الملك بين الهلال والاتحاد في نصف النهائي، وكذلك الحكم الذي اختارته لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمواجهة النصر والخليج في دوري روشن السعودي.

الصحيفة أوضحت أن مواجهة الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة المشعة سيُديرها الحكم الفرنسي بيونا باستيان والذي لم يُدر سوى مباراة واحدة في السعودية كانت ديربي الهلال والنصر في الدوري في أغسطس 2020.

المباراة، التي انتهت بفوز الهلال 4-1، شهدت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، حيث اتهم الحكم من الجمهور والإعلام النصراوي بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح عمر هوساوي وعدم طرد علي البليهي، وقد تحدث البعض عن إبعاده عن البلاد فور اللقاء مباشرة رغم أن التعاقد معه كان ممتدًا لشهر كامل.

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الحكم، الذي أخرج 111 بطاقة صفراء و5 بطاقات حمراء خلال 29 مباراة هذا الموسم في جميع البطولات، لم يعد للسعودية أبدًا منذ مباراة ديربي الرياض، ومواجهة الكلاسيكو القادم ستكون الأولى له في المملكة منذ 4 سنوات.

لجنة الحكام، وحسب عكاظ، اختارت الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني لإدارة مباراة النصر والخليج في الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.