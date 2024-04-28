مؤامرة أوروبية .. يويفا يقرر "محاربة" الدوري السعودي بطريقته!

تشيفيرين لديه سلاح مهم لنهضة الدوري السعودي، قرر محاربته به!

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يبدو أن أوروبا فقدت الأمل في القدرة على السيطرة على زحف نجومها نحو دوري روشن السعودي بطريقة لم يكن يتوقعها أحد، فقررت معاقبة الدوري العربي بطريقتها.

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الثورة السعودية تجاه أوروبا بدأت في شتاء 2023 بالتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتواصلت في صيف العام ذاته، حيث تم استقطاب نيمار دا سيلفا، كريم بنزيما، نجولو كانتي، رياض محرز وغيرهم، وهو ما أغضب مسؤولي القارة العجوز.

واحد ممن انتقدوا الطريقة السعودية هو ألكسندر تشيفيرين؛ رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وهو نفسه من قرر معاقبة دوري روشن..

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بحسب الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز الغيامة فإن يويفا يرفض إرسال حكامه إلى دوري روشن خصيصًا، بهدف تعطيل تقدمه، معتبرًا إياه أحد أكبر المهددين لمسابقاته.

الغيامة أوضح عبر برنامج "برا الـ18": "المعلومات التي وصلتني تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يرفض إرسال حكام النخبة إلى الدوري السعودي، لأنه يعتبر الدوري السعودي منافسًا للدوريات الوطنية والدوري القاري، بحكم تعاقده مع أفضل اللاعبين ويهدد دوري أبطال أوروبا، لذلك لن يرسل أفضل حكامه لنا، لأنها خطوة تقوي دورينا، والدليل أن حكام أوروبا يتم إرسالهم لدوريات مختلفة باستثناء السعودية".

وأضاف: "على جمهورنا أن يكون واعيًا، يقولون (حكام النخبة بأوروبا) رغم أن جماهيرنا هي أكثر من تحدث بالسوء عن هذه الفئة، ماذا قالوا عن الحكم مارتشينياك وهو من يحكم حاليًا في دوري أبطال أوروبا؟!، وماذا عن بوساكا الحكم السويسري؟!، علينا الافتخار بحكامنا وأن نصبح أكثر وعيًا، يويفا يخشى من دورينا وتهديدنا لمسابقاته".

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