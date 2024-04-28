"الزواج سبب إصابة عبدالرحمن غريب" .. هجوم على تصرف نجم النصر "غير الاحترافي"!

غريب أصيب خلال مواجهة النصر بالأمس بعد أسبوع من زواجه تقريبًا..

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ويبدو أن الإصابة وحدها لا تكفي عبدالرحمن غريب؛ لاعب النصر السعودي، فتعرض فوقها لهجوم من قبل الإعلاميين عقب مواجهة الخليج بالأمس.

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غريب تعرض للإصابة بالأمس خلال مواجهة الخليج، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، في لقاء فاز به فريقه بهدف وحيد، سجله إيميريك لابورت في الدقيقة 68.

هذه الإصابة أرجعها الإعلاميان هاني الداوود وإبراهيم العنقري إلى زواجه قبل أسبوع (أي في منتصف الموسم)، وهو ما حرمه عن بعض الحصص التدريبية، في مرحلة حاسمة من الموسم.

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الداوود قال خلال تصريحاته ببرنامج "أكشن مع وليد": "استغرب لاعبين يعقدون قرانهم في وسط الموسم رغم الحصص التدريبية وحصولهم على ملايين، يقاطعون كل هذا كي يتزوجوا، إصابة غريب مؤكد أنها لغيابه عن بعض الحصص التدريبية، لأنها عضلية ولا يوجد سبب آخر".

واتفق معه العنقري بل ووصف زواج غريب في منتصف الموسم بـ"التصرف غير الاحترافي"، مضيفًا: "لاعب يوقف الموسم كي يتزوج!، أين ذهب الصيف؟، الكثير من لاعبينا تفكيرهم غريب يتزوجون في وسط الموسم!، عمل غير احترافي بالمرة، لأنه يحدث تغيرًا عند الإنسان، من المفترض أن يكون في نهاية الموسم، لكن بشكل عام الزواج المبكر مهم بالنسبة للاعبين".

SHAHID