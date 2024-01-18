أخبار النصر اليوم | رونالدو يُواصل الغياب، والتحرك لضم "ميسي اليابان"

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Ring Schwarz BlackGetty Images
Al Nassr FCدوري روشن السعوديCristiano Ronaldo

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 18 يناير 2024

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 18 يناير 2024

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رونالدو يُواصل الغياب عن التدريبات

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن كريستيانو رونالدو غاب لليوم الثاني على التوالي عن تدريبات فريقه النصر الجماعية استعدادًا لاستئناف دوري روشن السعودي منتصف فبراير القادم.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب اكتفى بتدريبات بسيطة في صالة الألعاب الرياضية بجانب جلسة علاجية في عيادة النادي، وذلك بعد شعوره يوم أمس بآلام عضلية.

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