القطعة الناقصة مع كريستيانو رونالدو .. النصر يتحرك لخطف "ميسي اليابان"

صفقة ستحل أزمة نادي النصر بشكل نهائي

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اتخذ نادي النصر السعودي، "خطوة أولى" نحو التعاقد مع أحد أبرز نجوم آسيا؛ لجمعه مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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النصر يقدّم موسمًا رائعًا في 2023-2024؛ حيث توّج بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ودور الـ16 بالمسابقة الآسيوية.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماتيو موريتو عبر صحيفة "ريليفو" الإسبانية، تواصل مسؤولو النصر مع بعض الوسطاء؛ لاستطلاع رأي النجم الياباني تاكيفوسا كوبو، في الانضمام إلى صفوف الفريق.

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موريتو كشف مساء اليوم الأربعاء، عن أن العالمي، لم يقدّم أي عرض رسمي إلى نادي ريال سوسييداد الإسباني - حتى الآن -؛ للتعاقد مع كوبو، الملقب باسم ميسي الياباني.

وبخصوص موقف اللاعب.. أعلن الإعلامي الرياضي، رغبة كوبو في البقاء بالملاعب الأوروبية، خاصة أنه يبلغ من العمر 22 سنة فقط؛ حيث أن الأمر المؤكد - حاليًا -، هو استمراره مع ريال سوسييداد، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، في انتظار ما سيحدث في صيف 2024.

النجم الياباني الذي يجيد في مركزي الجناح الأيمن وصناعة اللعب، بدأ مسيرته الاحترافية في الفئات السنية للنادي الكاتالوني برشلونة، قبل الانتقال إلى العملاق العاصمي ريال مدريد، كما مثّل العديد من الأندية الإسبانية الأخرى؛ على رأسها فياريال وخيتافي وريال ميوركا.

جدير بالذكر أن تاكيفوسا كوبو، والذي من الممكن أن يحل أزمة الجناح الأيمن في النصر، لعب 69 مباراة رسمية مع ريال سوسييداد، منذ الانضمام إلى الفريق في صيف 2022 وحتى الآن؛ مسجلًا 15 هدفًا وصانعًا 13 آخرين.

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