سيكون حرًا بنهاية الموسم .. النصر يستهدف نجم ساوباولو

النصر يُريد تدعيم صفوفه بهذا النجم من الدوري البرازيلي

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يستهدف نادي النصر التعاقد مع أحد نجوم ساوباولو البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.

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وأشارت صحيفة "جلوبو" البرازيلية إلى أن النصر مهتم بالتعاقد مع المدافع روبيرت أربوليدا لاعب ساوباولو والإكوادور، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد أربويلدا بنهاية الموسم الحالي، حيث يحاول ساوبولو حاليًا تجديد عقده، عن طريق رجل الأعمال بيبي تشامورو، الذي يُريد أن يستمر اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن النصر يرى أن أربوليدا سيكون مناسبًا، لأن التعاقد معه لن يُكلف النادي كثيرًا، حيث سيتم تقديم عرضًا يصل إلى 3 سنوات قادمة، ولكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية بين الطرفين.

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ويعد أربوليدا من أهم العناصر التي يعتمد عليها ساوباولو خلال السنوات الماضية، حيث تجاوز الـ250 مباراة مع ناديه، وحقق العديد من الألقاب مع الفريق.

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