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أخبار النصر اليوم | تغيير ملعب مواجهة الاتحاد، ومؤامرة على كريستيانو رونالدو

تامر أبو سيدو
Cristiano Ronaldo Nassr 2023-2024Getty
النصردوري روشن السعوديكريستيانو رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 ديسمبر 2023

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تغيير ملعب قمة الاتحاد والنصر

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي تغيير ملعب قمة الاتحاد والنصر المؤجلة من الجولة الـ17 والمقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر الجاري في ملعب الجوهرة.

المباراة نُقلت من ملعب الجوهرة إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وذلك بسبب عدم الانتهاء من إجراءات التنسيق مع فيفا حول استلام المنشآت الرياضية الخاصة باستضافة كأس العالم للأندية 2023.

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