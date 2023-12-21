أخبار النصر اليوم | تغيير ملعب مواجهة الاتحاد، ومؤامرة على كريستيانو رونالدو

تغيير ملعب قمة الاتحاد والنصر

أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي تغيير ملعب قمة الاتحاد والنصر المؤجلة من الجولة الـ17 والمقرر إقامتها يوم 26 ديسمبر الجاري في ملعب الجوهرة.

المباراة نُقلت من ملعب الجوهرة إلى ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وذلك بسبب عدم الانتهاء من إجراءات التنسيق مع فيفا حول استلام المنشآت الرياضية الخاصة باستضافة كأس العالم للأندية 2023.