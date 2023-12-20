مؤامرة ضد كريستيانو رونالدو .. مطالب رحيله تحدث انتفاضة في النصر

رحيل رونالدو أصبح أمنية لدى البعض، ولكن!

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من جديد نظمت فئة مؤامرة ضد البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، في محاولة بائسة لرحيله عن العالمي في أقرب فرصة ممكنة.

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صاروخ ماديرا انضم لدوري روشن السعودي في يناير الماضي، بعقد يمتد لنهاية موسم 2024-2025، ومن وقتها الصراع دائر بين النصر والهلال، في ظل ادعاء رئيس الأخير فهد بن نافل أنه أول من فاوضه، لكن عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتين على خلفية قضية لاعب الوسط محمد كنو حرمته من الظفر به، لتتجه الصفقة للعالمي.

وبحكم الجدل الدائر حوله، جاء خلال الساعات الماضية وسم "#خروج_كريستيانو_من_النصر_مطلب" ضمن المواضيع الأكثر تداولًا في المملكة العربية السعودية على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، لينتفض الوسط الرياضي النصراوي على إثره.

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بالبحث في التغريدات المنشورة به، تبين دعم جمهور النصر الكامل للدون، إنما أطلقته جماهير الأندية المنافسة، ووجه النصراويون أصابع الاتهام للهلاليين تحديدًا.

على سبيل المثال لا الحصر، أحدهم كتب ساخرًا: "لا تصيرون أطفال أكثر من كذا عشان ميسي سحب عليكم"، وعلق آخر: "أنا احلف واجزم وابصم بالعشره انه مافي نصراوي يطالب اساساً معروف جماهير العالمي حبهم للاعبينهم مهما كان نثق بالطاقم التدريبي وبالاعبين ايضاً".

يذكر أن رونالدو شارك مع النصر خلال الموسم الجاري في 22 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا، وصنع عشرة آخرين، بينما قاده للتتويج بطلًا للبطولة العربية على حساب الغريم الهلال.

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