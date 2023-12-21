كاسترو حسمها .. النصر يستقر على صفقات شتاء 2024

ما هي الصفقات التي يستهدفها كاسترو؟

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يبحث نادي النصر ومدربه البرتغالي لويس كاسترو، عن تدعيم صفوف الفريق في النصف الثاني من الموسم الحالي 2023-2024، وذلك من أجل المنافسة على جميع البطولات التي يُشارك فيها العالمي.

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وكشف الإعلامي عايد الرشيدي عبر برنامج "الحصاد الرياضي" عن أن مدرب النصر وضع يده على الثغرات الموجودة بالفريق، وتم الاستقرار على أهدافه في شتاء 2023.

وقال عايد الرشيدي: "كاسترو وضع يده على ثغرات الفريق، وسيقوم باستقطابات دفاعية أجنبية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

واختتم الرشيدي تصريحاته قائلًا: "النصر جيد في خط الوسط والهجوم، ولكن يُعاب عليه في مركزي الظهير وقلب الدفاع".

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ويُنافس النصر نظيره الهلال على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين، كما أن الفريق وصل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ودور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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