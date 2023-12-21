أمام أبها .. جورج جيسوس يهدف لإسقاط مدرب النصر التاريخي عن عرشه

الهلال يُواجه أبها مساء اليوم في دوري روشن السعودي

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يخوض الهلال مساء اليوم مباراته الأولى في مرحلة الإياب من دوري روشن السعودي، ذلك حين يستضيف أبها على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

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الهلال يهدف لتحقيق الفوز ليضرب عدة عصافير، أولها الحفاظ على الصدارة وثانيها توسيع الفارق مع مطارده النصر ولو مؤقتًا، والثالث إحراز الانتصار الـ11 على التوالي في الدوري وهو رقم قياسي جديد في تاريخ النادي.

المدير الفني للفريق، جورج جيسوس، لديه هدف خاص خلال تلك المواجهة، وهو إسقاط المدرب التاريخي للنصر، دانيال كارينيو، عن عرش أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات المتتالية في موسم واحد من كرة القدم السعودية بمختلف بطولاتها المحلية والخارجية.

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كارينيو استطاع تحقيق 18 انتصارًا متتاليًا خلال موسم 2013-2014 مع النصر، في الدوري وكأس ولي العهد، وقد عادل جيسوس هذا الرقم بفوز الهلال في الجولة الأخيرة من دوري روشن على الوحدة.

المدرب المخضرم يمتلك الآن فرصة الانفراد بالقمة حال حقق الفوز الليلة على أبها، حيث سيكون الـ19 له على التوالي، بواقع 11 في الدوري و6 في دوري أبطال آسيا ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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