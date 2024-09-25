أخبار النصر اليوم | السخرية من رونالدو ومطالبته بالاعتزال، وعرض صيني مفاجئ

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 25 سبتمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.

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الهلال والنصر ينعمان في مفاجآت تركي آل الشيخ..

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ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العين..

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

تركي آل الشيخ يواصل إسعاد جماهير الهلال..

GOAL

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