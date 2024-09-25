أخبار النصر اليوم | السخرية من رونالدو ومطالبته بالاعتزال، وعرض صيني مفاجئ

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 سبتمبر 2024.
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تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة جديدة للنصر .. ويكشف عن ثروة مالية قادمة إلى الهلال!
الهلال والنصر ينعمان في مفاجآت تركي آل الشيخ..
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الاتحاد ضد العين | تعلم يا النصر فقد صدق محمد نور .. و"طقطقة" الأهلي لم تذهب هباءً!
ملامح من عبور الاتحاد لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العين..
جدول مباريات كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..
لم يتأخر أبدًا .. تركي آل الشيخ يضرب مفاجأة قناة النصر بمشروع أكبر للهلال ويتحدى بقوة!
تركي آل الشيخ يواصل إسعاد جماهير الهلال..
"نحو إصلاح ما فسد في الماضي" .. عرض صيني مفاجئ للنصر رغم غموض مستقبل رونالدو!
خطة صينية من أجل الأسطورة كريستيانو رونالدو..
"لا يعرف لعب كرة القدم وبنزيما أفضل!" .. نجم ريال مدريد الأسبق يسخر من رونالدو ويطالبه بالاعتزال فورًا
قالها رونالدو سابقًا.. "إما أن تحبني جدًا أو تكرهني"
رد صارم من جيرارد على اتهامه بالتقليل من لاعبي الاتفاق عقب الخسارة أمام النصر
الاتفاق هزم العدالة بصعوبة في كأس الملك