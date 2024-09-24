تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة جديدة للنصر .. ويكشف عن ثروة مالية قادمة إلى الهلال!

الهلال والنصر ينعمان في مفاجآت تركي آل الشيخ..

يحضر معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، مفاجأة سارة إلى جماهير نادي النصر السعودي؛ بعد مشروعه الضخم مع عملاق الرياض الهلال.

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آل الشيخ أعلن أمس الثلاثاء، إطلاق قناة الهلال الجديدة عبر منصة "دازن" العالمية، برعاية من "موسم الرياض"؛ الذي سيوفر أخبارًا حصرية للزعيم.

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ولم ينس آل الشيخ النصر من مفاجآته؛ حيث كشف في تصريحات إعلامية نقلها برنامج "أكشن مع وليد"، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، عن التفاوض مع نادٍ عالمي - لم يذكر اسمه -؛ لخوض مباراة ودية مع النصر.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه أنه ينتظر رد مسؤولي نادي النصر، من أجل تحديد الموعد النهائي لهذه المباراة الودية العالمية؛ والتي قد تكون في شهر فبراير من عام 2025.

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وعلى جانب آخر.. تحدث تركي آل الشيخ بشكل موسع، عن شراكة نادي الهلال مع منصة "دازن"؛ والتي جاءت برعاية "موسم الرياض"، وتتضمن القناة الجديدة.

وأشار آل الشيخ إلى أن الهلال سيكسب عوائد مالية ضخمة، من هذه القناة الجديدة التي ستصل إلى 200 دولة حول العالم؛ قائلًا: "هذه المكاسب المالية؛ بعضها مرتبط بالبرامج والمباريات الودية، وأخرى بالإعلانات".

وفجّر معالي المستشار مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن منصة "دازن"، قد تنضم إلى الشركات الراعية لنادي الهلال، بعيدًا عن اتفاقية القناة الجديدة.