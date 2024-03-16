أخبار النصر اليوم | رسالة رونالدو بعد الكلاسيكو .. وإبهار سيدات العالمي لـ كاسترو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 16 مارس 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت 16 مارس 2024م، وما يدور حول الفريق.

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"إلى متى يا عالم!" .. فيديو يفضح حركة غير أخلاقية من نجم النصر أمام جماهير الأهلي

تسبب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر، في حالة غضب عارم لدى جماهير الأهلي، بعد قيامه بحركة غير أخلاقية خلال مباراة الفريقين الأخيرة. "اقرأ التفاصيل"

أول رسالة من كريستيانو رونالدو إلى النصر بعد الفوز على الأهلي

علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، على فوز فريقه على الأهلي، مساء يوم الجمعة، في كلاسيكو المملكة. "اقرأ التفاصيل"

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"النصر محظوظ" .. فرانك كيسييه يكشف عن هدف الأهلي بعد السقوط في الكلاسيكو!

كشف النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدان النادي الأهلي، عن "هدف" الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد السقوط أمام النصر، في كلاسيكو المملكة. "اقرأ التفاصيل"

يايسله يدعم نجم الأهلي بعد "كوارثه" أمام النصر .. ويؤكد: هذا ما ينقص الفريق!

دعم الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، نجمه البرازيلي روجر إيبانيز، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد أخطائه الكارثية أمام النصر. "اقرأ التفاصيل"

رسميًا | إيقاف ثلاثي النصر والأهلي بعد الكلاسيكو

تأكد بشكل رسمي، إيقاف 3 لاعبين من ناديي النصر والأهلي؛ على خلفية المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء يوم الجمعة. "اقرأ التفاصيل"

"العيب في المترجم" .. كاسترو مبهور بسيدات النصر ويكشف حقيقة تقليله من النادي

كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، عن حقيقة "تقليله" من النادي وتاريخه، خلال الفترة الماضية. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تصرف "جنوني" من ساديو ماني أمام جماهير الأهلي!

أثار النجم السنغالي ساديو ماني، الجدل خلال مباراة فريقه النصر أمام النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. "اقرأ التفاصيل"

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