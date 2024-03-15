"العيب في المترجم" .. كاسترو مبهور بسيدات النصر ويكشف حقيقة تقليله من النادي

تصريحات لويس كاسترو بعد فوز النصر على الأهلي..

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كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، عن حقيقة "تقليله" من النادي وتاريخه، خلال الفترة الماضية.

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كاسترو رد في وقتٍ سابق، على منتقديه؛ قائلًا: "لا تجعلوني أشعر أن النصر يحقق لقب كل عام.. منذ متى حصل الفريق على بطولة؟!".

وعن ذلك.. قال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد الفوز على الأهلي، مساء يوم الجمعة: "أحترم نادي النصر، ولا يُمكن أن أقلل من فريق أريد تحقيق الألقاب معه".

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وحمّل المدير الفني البرتغالي، "المترجم" مسؤولية الأزمة التي نشبت بسبب تصريحاته السابقة؛ بتأكيده على أنه أحيانًا لا يوصل الفكرة، بالشكل المطلوب.

ووعد كاسترو، الجماهير النصراوية، بالقتال حتى الجولة الأخيرة في مسابقة الدوري؛ خاصة أن كل شيء وارد في كرة القدم، التي تعطي الفرق فرصة دائمًا للتعويض.

وطالب لويس كاسترو، جميع اللاعبين والعاملين في النصر بـ"الوحدة" والعمل كعائلة؛ من أجل تحقيق التطلعات المرسومة، في المستقبل.

وتغنى كاسترو في نهاية حديثه، بفريق السيدات الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد تحقيقهن لقب الدوري السعودي، للموسم الرياضي الثاني على التوالي؛ قائلًا: "إنه شيء مميز ورائع".

جدير بالذكر أن النصر فاز بهدف مقابل لا شيء على الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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