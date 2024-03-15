فيديو | تصرف "جنوني" من ساديو ماني أمام جماهير الأهلي!

ماذا فعل ساديو ماني أمام الجماهير الأهلاوية؟..

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أثار النجم السنغالي ساديو ماني، الجدل خلال مباراة فريقه النصر أمام النادي الأهلي، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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النصر فاز بهدف مقابل لا شيء على الأهلي، بملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وظهر ماني وهو يقفز - كما لو كان حارس مرمى - لالتقاط مجموعة من زجاجات المياه، التي كانت جماهير النادي الأهلي، تقوم برميها على نجوم النصر.

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جماهير الأهلي قامت برمي زجاجات المياه على نجوم النصر، أكثر من مرة؛ خاصة عندما كانوا يحتفلون بالهدف الذي سجله الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الشوط الأول من عمر المباراة، قبل أن تلغيه تقنية الفيديو "فار"، بداعي التسلل.

المثير في الأمر أن النجم البرتغالي أوتافيو، صانع ألعاب نادي النصر، كان قد تعرض للإصابة في رأسه؛ بسبب إحدى هذه الزجاجات، التي ارتطمت به.

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