"إلى متى يا عالم!" .. فيديو يفضح حركة غير أخلاقية من نجم النصر أمام جماهير الأهلي

عبد الرحمن غريب حاول منعه بدون فائدة!

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تسبب مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر، في حالة غضب عارم لدى جماهير الأهلي، بعد قيامه بحركة غير أخلاقية خلال مباراة الفريقين الأخيرة.

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وساهم بروزوفيتش في فوز النصر على مضيفه الأهلي، بهدف دون رد سجله النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمس الجمعة، في الجولة 24 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للاعب الكرواتي، وهو يقوم بإشارة غير أخلاقية للجماهير، أثناء إصابة أحد لاعبي الأهلي وجلوسه على الأرض لتلقي العلاج.

وعلى الفور تدخل زميله عبد الرحمن غريب، لمنعه من مواصلة هذه الحركة حتى لا يتعرض للطرد أو عقوبات من قبل لجنة الانضباط.

وانتشر المقطع بشكل كبير، حيث طالبت الجماهير بضرورة عقاب اللاعب، حتى أن حسن الناقور، العضو الذهبي لفريق الهلال نشره، معلقًا: "بروزفيتش أمام جمهور الأهلي !!!!! إلى متى يا عالم"، في إشارة إلى تجاهل لجنة الانضباط عقاب لاعبي النصر.

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يذكر أن النصر يحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 56 نقطة، متخلفًا بفارق 9 نقاط عن الهلال المتصدر والذي لعب مباراة أقل، بينما يأتي الأهلي ثالثًا بـ47 نقطة.

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