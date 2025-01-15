أخبار النصر اليوم | كواليس رحيل أندرسون تاليسكا المثير للجدل ومفاجأة كبرى في عقد كريستيانو رونالدو الجديد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم الأربعاء الموافق الـ15 من يناير 2025 وكل ما يدور حول الفريق.

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فيديو | "لا تستمع إلى كريستيانو رونالدو!" .. فريق فرنسي يستغل رسالة ليونيل ميسي "الافتراضية" للرد على نجم النصر

تعمد أولمبيك ليون "السخرية" من الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ على خلفية تصريحات اللاعب ضد الدوري الفرنسي. (طالع التفاصيل)

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"كواليس الخلاف ودور الجمعان" .. حل أزمة النصر مع أندرسون تاليسكا والكشف عن قيمة انتقاله المرتقب إلى فنربخشه!

يبدو أن أيام بل ساعات النجم أندرسون تاليسكا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، باتت معدودة للغاية. (طالع التفاصيل)

مفاجأة مدوية .. عقد كريستيانو رونالدو الجديد يجعله أحد ملاك النصر!

فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة مدوية حين كشفت عن أحد بنود عقد كريستيانو رونالدو الجديد مع النصر والذي ينص على جعله أحد ملاك النادي السعودي. (طالع التفاصيل)

ما طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تعرف على طرق شراء وأسعار تذاكر مباريات النصر في دوري روشن السعودي 2024-2025 وكيفية حجز التذاكر الموسمية لملعب الأول بارك. (طالع التفاصيل)

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الاتفاق يُحاول تغيير مسار الصفقة .. القادسية يقترب من لاعب وسط النصر

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اقتراب القادسية من التعاقد مع لاعب وسط النصر، مشيرة إلى أن الاتفاق يُحاول تغيير مسار الصفقة لصالحه. (طالع التفاصيل)

"انقلاب في الأحداث" .. الكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال والنصر مع ليفربول لضم داروين نونيز

تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الأخبار التي تتحدث عن قُرب انتقال داروين نونيز مهاجم ليفربول إلى الهلال السعودي، ولكن موقع "ذا أتليتيك" صب الكثير من الماء على نار تلك الأخبار! (طالع التفاصيل)

بعد أنباء انتقاله من النصر للاتحاد .. صور مسربة لـ"اجتماع الرياض" تحسم جدل مستقبل أندرسون تاليسكا

في الأيام القليلة الماضية.. تحدى برنامج "برا 18" الجميع، وأعلن اقتراب أندرسون تاليسكا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من الانتقال إلى عملاق جدة الاتحاد، خلال الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2025". (طالع التفاصيل)

"سفير السعودية وراتب جنوني" .. الكشف عن مميزات "العقد الجديد" المرتقب لكريستيانو رونالدو مع النصر!

يبدو أن الحلم اقترب من أن يصبح حقيقة على أرض الواقع؛ فجماهير نادي النصر التي تتمنى بقاء الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، قد تسمع هذا الخبر بشكل رسمي، خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة. (طالع التفاصيل)

من التفاوض معه إلى إهانة الشعار ثم وصفه بالخارق .. علاقة كريستيانو رونالدو المتقلبة مع الهلال!

تُحيط الغرابة بعلاقة كريستيانو رونالدو مع الهلال، فالبداية كانت مفاوضات لتحقيق حلم الفريق السعودي ومن ثم بدأت الأمور بالتغير نحو الأسوأ، بعد انضمامه إلى النصر، بفعل المنافسة الشرسة ولكن الأيام الأخيرة شهدت كلمات جميلة من اللاعب بحق النادي العاصمي. (طالع التفاصيل)