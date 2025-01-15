"انقلاب في الأحداث" .. الكشف عن حقيقة مفاوضات الهلال والنصر مع ليفربول لضم داروين نونيز

الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا في أخبار انضمام المهاجم للفريق الأزرق

تصاعدت في الأيام الأخيرة وتيرة الأخبار التي تتحدث عن قُرب انتقال داروين نونيز مهاجم ليفربول إلى الهلال السعودي، ولكن موقع "ذا أتليتيك" صب الكثير من الماء على نار تلك الأخبار!

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نونيز البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى ليفربول في صيف عام 2022، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنفيكا؛ حيث سجل 37 هدفًا وصنع 21 آخرين، خلال 122 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المصادر الصحفية الإنجليزية تحدثت عن رفض ليفربول عرضًا شفهيًا من الهلال للتعاقد مع نونيز؛ مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، لكن "ذا أتليتيك" نقل عن مصادره الخاصة نفيًا تامًا لتلك الأخبار، بل وتأكيدًا على عدم وجود أي مفاوضات بين الريدز وأي نادٍ سعودي، سواء الهلال أو النصر.

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جمهور الهلال كان قد رفض ضم اللاعب الأوروجواياني لعدم الحاجة إلى مهاجم أجنبي في ظل تواجد ألكسندر ميتروفيتش وماركوس ليوناردو، إذ يُفضل التعاقد مع جناح أو قلب دفاع.

جدير بالذكر أن جورج جيسوس، المدير الفني الحالي لنادي الهلال، أشرف على تدريب نونيز في صفوف بنفيكا، في الفترة من سبتمبر 2020 إلى ديسمبر 2021.