فيديو | "لا تستمع إلى كريستيانو رونالدو!" .. فريق فرنسي يستغل رسالة ليونيل ميسي "الافتراضية" للرد على نجم النصر

رونالدو أثار الجدل بتصريحاته عن الدوري الفرنسي..

تعمد أولمبيك ليون "السخرية" من الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ على خلفية تصريحات اللاعب ضد الدوري الفرنسي.

رونالدو اعتبر أن الدوري السعودي للمحترفين "أفضل وأقوى" من المسابقة المحلية الفرنسية، معتبرًا أن الأخيرة أصبحت تضم فريقًا واحدًا قويًا فقط، هو باريس سان جيرمان، مع انهيار باقي الأندية الكبيرة.

وعلى الرغم من مرور عدة أيام على تصريح رونالدو؛ إلا أن أولمبيك ليون استغل صفقة تعاقده مع صانع الألعاب الأرجنتيني الشاب تياجو ألمادا؛ من أجل الرد على مهاجم النصر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ليون نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، يُعلن فيه التعاقد مع ألمادا لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، من نادي بوتافوجو البرازيلي؛ حيث ظهرت "رسالة افتراضية" من الأسطورة ليونيل ميسي.

هذه الرسالة الافتراضية - غير الحقيقية - التي ظهرت خلال الفيديو؛ يقول فيها ميسي إلى ألمادا: "لا تستمع لكريستيانو.. الدوري الفرنسي رائع للغاية"؛ في رد ساخر على كريستيانو رونالدو.

ميسي لعب في الملاعب الفرنسية لمدة موسمين، عندما مثّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، في الفترة من 2021 إلى 2023؛ حيث كان قد انضم إليه بعد فشل برشلونة في تجديد عقده، بسبب الأزمة المالية.

جدير بالذكر أن الأسطورة الأرجنتينية سجل 32 هدفًا وصنع 35 آخرين، خلال 75 مباراة رسمية مع الفريق الباريسي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، قبل الانتقال إلى نادي إنتر ميامي.