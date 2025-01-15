الاتفاق يُحاول تغيير مسار الصفقة .. القادسية يقترب من لاعب وسط النصر

اللاعب قريب من إنهاء تجربته مع الأصفر

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن اقتراب القادسية من التعاقد مع لاعب وسط النصر، مشيرة إلى أن الاتفاق يُحاول تغيير مسار الصفقة لصالحه.

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الحديث عن مختار علي الذي سينتهي عقده مع النصر بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادٍ بالمجان حاليًا على أن ينضم له الموسم القادم.

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الصحيفة أوضحت أن الاتفاق لم يُحسم بعد بين اللاعب وأي نادٍ، لكن القادسية تقدم بشكل ملحوظ في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة وسط محاولات جادة ومتأخرة من رجال ستيفن جيرارد لخطف اللاعب.

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عقب انتهاء الاتفاق مع اللاعب، سيتوجه النادي الفائز بتوقيعه إلى النصر لشراء المدة المتبقية من عقده خلال يناير الجاري، ومن ثم، وحسب الشرق الأوسط، سيُقيم النادي العاصمي العرض المقدم للموافقة عليه أو رفضه.

يُشار إلى أن صاحب الـ27 عامًا تدرج في شباب تشيلسي قبل الانتقال إلى فيتيس الهولندي ومن ثم إلى النصر صيف 2019، وقد أعير إلى الطائي لموسم ونصف في يناير 2022 ومن ثم للفتح لمدة عام في سبتمبر 2023، وقد عاد هذا الموسم للعالمي لكنه لم يلعب معه سوى 190 دقيقة في جميع البطولات.