أخبار النصر اليوم | حقيقة "جمع" ميسي برونالدو .. ومفاجآت بالجملة في أزمة إيقاف سلطان الغنام

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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بعد تأكيد رغبته في البقاء .. تفاصيل تجديد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر

لم يمر سوى 10 أشهر فقط، على انضمامه إلى نادي النصر السعودي؛ إلا أن الجميع يتابع عن قرب، موقف الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، من تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

خارج التوقعات .. أحد كبار السعودية يفاجئ ليونيل ميسي!

بعدما حاول الهلال السعودي مرارًا وتكرارًا على مدار الميركاتو الصيفي الماضي وحتى قبل انطلاقه بشكل رسمي، التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ظهر حاليًا من حمل له مفاجأة غير متوقعة (طالع التفاصيل).

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"خطأ فادح" في عقوبة إيقاف سلطان الغنام مع النصر!

كشف القانوني الرياضي سعود الرمان، عن "خطأ فادح" في عقوبة إيقاف سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي (طالع التفاصيل).

مستجدات إيقاف سلطان الغنام .. "أول تحرك من النصر وحل وحيد للأزمة"

تحركت إدارة نادي النصر السعودي، بشكل عاجل؛ بعد قرار "إيقاف" النجم الدولي سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم (طالع التفاصيل).

أوليفر كان يتحدث عن عرض الهلال .. ويكشف كواليس حواره مع ساديو ماني

كشف أوليفر كان، أسطورة حراسة مرمى منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ، عن "سر" زيارته إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة القليلة الماضية (طالع التفاصيل).

يعاني بعد النصر .. مالك نابولي يحرج رودي جارسيا أمام الإعلام مهاجمًا إياه!

يمر الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني لنابولي الإيطالي، بفترة سيئة حاليًا، عرضته لسهام الانتقادات العلنية من قبل أوريليو دي لورينتيس؛ مالك النادي الإيطالي ورئيسه التنفيذي (طالع التفاصيل).

تورط مدرب في دوري روشن السعودي بالحصول على عمولات "غير شرعية"!

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة صادمة؛ بشأن أحد مدربي دوري روشن السعودي للمحترفين (طالع التفاصيل).

"أنا وحيد" .. جوزيه مورينيو يعطي أملًا جديدًا لأندية السعودية

تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، عن وضعه مع الذئاب، في رسالة أعطت بعض الأمل لأندية الدوري السعودي لإمكانية التعاقد معه (طالع التفاصيل).

بين التذوق من "طبق تركي الذهبي" والذي يعرف كيف يأكل بيده .. النصر أكبر من "طقطقات" بوليفارد هول

تعيش جماهير نادي الهلال السعودي، أجواءً من الاحتفالات حاليًا؛ بعد العثور على ملعب للفريق الأول لكرة القدم أخيرًا، عقب 3 سنواتٍ من المعاناة (طالع التفاصيل).

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