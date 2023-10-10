"خطأ فادح" في عقوبة إيقاف سلطان الغنام مع النصر!

المفاجآت تتواصل في أزمة إيقاف سلطان الغنام

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كشف القانوني الرياضي سعود الرمان، عن "خطأ فادح" في عقوبة إيقاف سلطان الغنام، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أعلنت إيقاف الغنام "4 مباريات"؛ بحجة تلفظه ضد حكم مباراة النصر وأبها، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

وأوضح الرمان في تصريحات مع برنامج "الحصاد الرياضي"، أن عقوبة الإيقاف "4 مباريات" صحيحة؛ إذا ما تم إثبات تلفظ ظهير النصر، بكلمات بذيئة ضد الحكم.

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وأشار القانوني الرياضي، إلى أن المشكلة؛ تكمن في أن لجنة الانضباط، لم تقم بـ"التحقيق" مع سلطان الغنام، قبل إصدار العقوبة.

وأكد سعود الرمان، على أن النظام الأساسي لـ"الانضباط"، يستوجب إرسال طلب إفادة أو استدعاء اللاعب؛ من أجل أخذ أقواله، قبل إصدار أي عقوبة ضده، وهو الأمر الذي تجاهلته اللجنة، في قضية الغنام، على الأغلب.

واختتم الرمان تصريحاته؛ بالقول: "إذا فعلًا لم تقم اللجنة بهذا الإجراء؛ فإنها تكون قد ارتكبت خطأ فادحًا، يخالف النظام الأساسي".

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