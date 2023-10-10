تورط مدرب في دوري روشن السعودي بالحصول على عمولات "غير شرعية"!

قضية جديدة تشتعل في دوري روشن السعودي

SHAHID

فجّر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة صادمة؛ بشأن أحد مدربي دوري روشن السعودي للمحترفين.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي أصبح واحدًا من أقوى المسابقات في العالم؛ بعد الصفقات المدوية، والتي بدأت منذ يناير 2023، عند انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى نادي النصر.

وأعلن الشيخي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، تورط مدرب يعمل في دوري روشن، في الحصول على عمولات "غير شرعية".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وكشف القانوني الرياضي، عن أن هذا المدرب، لديه علاقات قوية مع بعض الوكلاء؛ حيث حصل على عمولات ومزايا مالية، مقابل ضم لاعبين إلى صفوف ناديه.

وأشار أحمد الشيخي، إلى أن المسؤولين في النادي، اكتشفوا هذه التجاوزات، وحاولوا فسخ عقد المدرب.

ومن ناحيته.. علق الإعلامي الرياضي راكان الحارثي، على منشور الشيخي؛ قائلًا: "كانت واضحة من البداية.. أتمنى من الصندوق، إقالة الإدارة مع المدرب، وإحالتهم للتحقيق".

وصندوق الاستثمارات السعودي يملك 75% من أسهم 4 أندية في دوري روشن؛ هي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، كخطوة أولى نحو الخصخصة.

SHAHID