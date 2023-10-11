"أنا وحيد" .. جوزيه مورينيو يعطي أملًا جديدًا لأندية السعودية

هل نرى البرتغالي على رأس القيادة الفنية لأحد كبار السعودية؟

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تحدث البرتغالي جوزيه مورينيو؛ المدير الفني لروما الإيطالي، عن وضعه مع الذئاب، في رسالة أعطت بعض الأمل لأندية الدوري السعودي لإمكانية التعاقد معه.

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البرتغالي خلال الفترة الماضية أعلنها بشكل صريح، مؤكدًا أنه سيتجه في يوم من الأيام للعمل في دوري روشن السعودي، ويبدو أن توتر أوضاعه في النادي الإيطالي حاليًا سيساهم في حدوث ذلك قريبًا.

وبسؤاله عن بقائه مع الذئاب، قال مورينيو، خلال تصريحاته لبرنامج "Federico Buffa Talks": "لا أعلم، يتبقى سبعة أو ثمانية أشهر في عقدي مع روما، قبل بودابست وعد اللاعبين بالبقاء وبعد سبيزيا أوصلت للجماهير أنني سأبقى".

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وأضاف: "عندما نحقق الانتصارات أجد صعوبة في المشي، الجميع يكون معي، لكن عندما نخسر أكون وحيدًا، رغم أن المدرب يكون معه مساعديه وأصدقائه وعائلته، لكن من وجهة نظر كرة القدم، فإذا خسرت، فأنت وحيد، على الأقل هذا من منظور تجربتي أنا، وأنا أحب أن انعزل قليلًا عن عائلتي وأصدقائي، للتفكير، فأحيانًا لا بد من العزلة".

يشار إلى أن صاحب الـ60 عامًا قاد روما خلال تسع مباريات الموسم الجاري، حقق الفوز خلال أربع منها، وتعادل في اثنتين وخسر ثلاثة لقاءات أخرى.

ويحتل روما المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 11 نقطة مع مرور ثماني جولات من الموسم، ليبتعد بفارق عشر نقاط عن الصدارة التي يحتلها ميلان.

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