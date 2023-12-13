أخبار النصر اليوم | تكذيب أنمار الحائلي بسبب عبد الرزاق حمد الله .. وحقيقة "مؤامرة" منصور البلوي

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء الموافق الـ13 من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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"أنت تكذب" .. أول رد نصراوي على تصريحات رئيس الاتحاد الجديدة عن صفقة عبد الرزاق حمد الله

رد الأمير الوليد بن بدر، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر السعودي، على تصريحات أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد "غير الربحية"، بشأن صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (طالع التفاصيل).

منصور البلوي يرد على "التفويت" للنصر .. ويؤكد: الهلال تلقى مجاملات تحكيمية

اعترف منصور البلوي، الرئيس "الذهبي" الأسبق لنادي الاتحاد السعودي، بحبه الكبير لعملاق الرياض النصر (طالع التفاصيل).

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"لعبة بـ150 مليون ريال" .. كريستيانو رونالدو يستثمر في مشروع مفاجئ

دخل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، في مشروع استثماري جديد (طالع التفاصيل).

العلا تُثير دهشة رونالدو وبرازيلي النصر السابق يصفها بالمكان الأجمل في العالم

أبدى كريستيانو رونالدو نجم النصر دهشته من جمال مدينة العلا السعودية، فيما وصفها نجم وسط الفريق السابق بالمكان الأجمل في العالم (طالع التفاصيل).

لقاء "الرقصة الأخيرة" .. تركي آل الشيخ يُعلن مواعيد مباريات كأس موسم الرياض

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن مواعيد مباريات كأس موسم الرياض التي ستجمع الهلال والنصر وإنتر ميامي (طالع التفاصيل).

صفقة ضخمة .. السعودية تراقب مستقبل نجم ريال مدريد

تراقب المملكة العربية السعودية، مستقبل أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ في محاولة لضمه خلال الفترة القادمة (طالع التفاصيل).

الرجل الذي تسبب في رحيل رونالدو عن يونايتد يطلق النار على تين هاج!

تطرق الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان إلى الإشادة بصديقه ونجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، إثر الأداء الطيب الذي يقدمه البرتغالي في الوقت الراهن (طالع التفاصيل).

جول إنسايدر | ساوندستورم 2023 .. حضور قوي للنصر والزمالك وإليسا تثير الجدل

يجذب مهرجان ساوندستورم 2023 الأنظار في المملكة العربية السعودية بسبب التشكيل القوي من الفنانين الحاضرين لتقديم أحدث أعمالهم على مسرح الحدث بالرياض (طالع التفاصيل).

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