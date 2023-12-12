صفقة ضخمة .. السعودية تراقب مستقبل نجم ريال مدريد

رغبة سعودية في خطف أحد أبرز نجوم ريال مدريد الإسباني

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تراقب المملكة العربية السعودية، مستقبل أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني؛ في محاولة لضمه خلال الفترة القادمة.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور، مراقبة الأندية السعودية، المحادثات الجارية بين النجم الألماني توني كروس، وإدارة نادي ريال مدريد؛ لتجديد عقده.

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كونور كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن الأندية السعودية ستحاول التعاقد مع كروس، حال رفضه تجديد عقده، وفشل مفاوضاته مع الإدارة المدريدية.

كروس البالغ من العمر 33 سنة، يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى يونيو 2024؛ حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق، في صيف عام 2014، قادمًا من العملاق الألماني بايرن ميونخ.

جدير بالذكر أن النجم الألماني المخضرم، خاض 437 مباراة رسمية مع الفريق الإسباني الكبير، مسجلًا 28 هدفًا وصانعًا 94 آخرين، في مختلف المسابقات المحلية والقارية والعالمية.

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