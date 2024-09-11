أخبار النصر اليوم | تطورات ملف الرئيس الجديد .. وتحريض ساديو ماني على الرحيل!

نُقدم لكم أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024م، وما يدور حول الفريق.

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نجم النصر تعرض للهجوم .. أوتافيو يرد على منتقدي "زيادة وزنه"

رد النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الهجوم الذي تعرض له خلال اليومين الماضيين، بشأن وزنه. "اقرأ التفاصيل"

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النصر غاضب .. "اعتراض" على موعد كلاسيكو الأهلي لهذا السبب!

قدّم نادي النصر، اعتراضًا على "جدولة" مباريات الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير أمام الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

"من بينهم الصفقة الجديدة" .. 5 إصابات في النصر قبل كلاسيكو الأهلي الكبير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، لكلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، أمام عملاق جدة الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم. "اقرأ التفاصيل"

GOAL

بعد تفضيل مبابي عليه.. هكذا رد كريم بنزيما على كريستيانو رونالدو!

رد الفرنسي كريم بنزيما نجم نادي الاتحاد على تصريحات كريستيانو رونالدو مؤخرًا والتي فضل فيها كيليان مبابي على زميله السابق في ريال مدريد. "اقرأ التفاصيل"

"إصابة غامضة تحيّر أطباء النصر" .. تفاصيل معاناة أوتافيو الصحية بسبب دافيد أوسبينا

لا أحد داخل نادي النصر السعودي، يعرف مصير النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، من كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير، أمام عملاق جدة الأهلي. "اقرأ التفاصيل"

كواليس جديدة .. تحريض سنغالي لساديو ماني للرحيل عن النصر

على الرغم من إغلاق باب الانتقالات الصيفية، في المملكة العربية السعودية؛ إلا أن مستقبل النجم السنغالي ساديو ماني، لا يزال يسيل الكثير من الحبر، في وسائل الإعلام العالمية. "اقرأ التفاصيل"

خطوة حاسمة من عمومية النصر .. وحقيقة تولي العمران رئاسة العالمي!

اتخذ أعضاء الجمعية العمومية في نادي النصر قرارًا حاسمًا، بشأن رئيس النصر القادم، الذي سيأتي خلافة لإبراهيم المهيدب الذي استقال من منصبه. "اقرأ التفاصيل"

بعد نفيه رئاسة النصر .. تصرف غريب من عبد العزيز العمران يثير حيرة الجماهير

أثار عبد العزيز العمران عضو مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية حيرة جماهير نادي النصر، بشأن توليه رئاسة العالمي خلال الفترة المقبلة. "اقرأ التفاصيل"