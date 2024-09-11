بعد نفيه رئاسة النصر .. تصرف غريب من عبد العزيز العمران يثير حيرة الجماهير

هل سيترأس العمران النصر؟

أثار عبد العزيز العمران عضو مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية حيرة جماهير ناديه، بشأن توليه رئاسة العالمي خلال الفترة المقبلة.

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وكانت صحيفة "الرياضية" قد أكدت على أن أعضاء مجلس إدارة الشركة غير الربحية في النصر، قاموا بالتوقيع على قرار تكليف عبد العزيز العمران رئيسًا للنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

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لينشر العمران تغريدة بعدها، ينفي فيها كل ما تردد بشأن رئاسته للنادي، مؤكدًا على أنه سيتم ترشيح اسم جديد من جانب مؤسسة العالمي غير الربحية لرئاستها.

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المثير في الأمر أن العمران بعدها قام بحذف التغريدة التي نشرها عبر حسابه، ليثير حيرة الجماهير بشأن رئاسته للنصر خلال الفترة المقبلة مرة أخرى.

وخرج عبد العزيز في تصريحات لصحيفة "الرياضية" قال فيها: "مجلس إدارة مؤسسة النصر غير الربحية سيرشح رئيسًا جديدًا له عندما يكتمل عدد أعضائه، والمشاورات ما زالت مستمرة بين الأطراف الداعمة الرسمية وغير الرسمية".