النصر غاضب .. "اعتراض" على موعد كلاسيكو الأهلي لهذا السبب!

أولى قمم دوري روشن السعودي 2024-25..

قدّم نادي النصر، اعتراضًا على "جدولة" مباريات الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك قبل كلاسيكو المملكة العربية السعودية الكبير أمام الأهلي.

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النصر يواجه الأهلي، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ووفقًا لمصدر نصراوي في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، اليوم الأربعاء، اعترض النادي على موعد مبارة الفريق الأول لكرة القدم أمام الأهلي، والتي تأتي بعد 48 ساعة فقط، من نهاية فترة التوقف الدولي.

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المصدر قال: "يجب على مسؤولي الدوري، التفكير في توقيت المباريات مجددًا؛ لأن النصر يملك سبعة لاعبين يمثِّلون الأخضر السعودي، وخمسة أجانب مع منتخبات بلدانهم".

"جدولة" كلاسيكو النصر والأهلي، مساء يوم الجمعة؛ تأتي بسبب ارتباط العالمي والراقي بمواجهتين أمام الشرطة العراقي وبيرسبوليس الإيراني على التوالي، الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

