نجم النصر تعرض للهجوم .. أوتافيو يرد على منتقدي "زيادة وزنه"

اللاعب واجه انتقادات وسخرية في الأيام الماضية..

رد النجم البرتغالي أوتافيو مونتيرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على الهجوم الذي تعرض له خلال اليومين الماضيين، بشأن وزنه.

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رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بعض الصور لأوتافيو، زاعمين أن اللاعب البالغ من العمر 29 سنة، يُعاني من زيادة في الوزن؛ وهو ما أثر على مستواه مع الفريق النصراوي.

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وفي ظل هذه الأحاديث.. حرص أوتافيو على نشر صورة شخصية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، مساء يوم الثلاثاء، من منزله في العاصمة السعودية "الرياض".

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وتظهر الصورة الشخصية التي نشرها النجم البرتغالي، تمتعه بـ"رشاقة كبيرة" ولياقة بدنية رائعة؛ في رد مباشر على كل المزاعم بشأن زيادة وزنه، وعدم اهتمامه بجسده.

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جدير بالذكر أن أوتافيو، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في صيف عام 2023، قادمًا من العملاق البرتغالي بورتو؛ حيث سجل 11 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 48 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.