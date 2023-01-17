نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء 17 يناير 2023

Shahid

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ17 من يناير 2023، وما يدور حول الفريق.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ليس أوسبينا وحده .. النصر يُصدم بإصابة الثنائي الآخر لحراسة المرمى

في وقت يهيمن به النصر على صدارة دوري روشن السعودي، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أصيب حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، لكن يبدو أن أيضًا حراسه الآخرين غير جاهزين للمباريات. (طالع التفاصيل)

مستغلًا رونالدو ..النصر يفاوض نافاس لخلافة أوسبينا

بات لزامًا على النصر الدخول إلى سوق الانتقالات للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد الإصابة الصعبة لحامي عرينه "دافيد أوسبينا" خلال مواجهة الشباب الأخيرة في دوري روشن السعودي، فأصبح نافاس؛ حارس باريس سان جيرمان الفرنسي، هو الخيار الأول. (طالع التفاصيل)

آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أو ميسي، وتلك كانت إجابتي

كشف تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن حوار دار بينه وبين نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو، سأله الأخير به عن رأيه في الأفضل بينه وبين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان المتوج مؤخرًا بكأس العالم مع الأرجنتين. (طالع التفاصيل)

كريستيانو رونالدو القائد .. الكشف عن قائمة نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان

أعلن خالد الشنيف مدير فريق موسم الرياض قائمة اللاعبين المختارين من ناديي الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان في مباراة كأس موسم الرياض يوم الخميس القادم ضمن فعاليات موسم الرياض. (طالع التفاصيل)

"الضربة القاضية" .. تأثير صفقة رونالدو على ميول أبناء تركي آل الشيخ

أكد تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودي، أن تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثر على ميول نجله، موضحًا أن أحدهم اتجه لتشجيع العالمي، ولم يعد قادرًا على إعادته لتشجيع الهلال مثل أشقائه. (طالع التفاصيل)

50 أسطورة وثلاث هدايا .. تفاصيل فعاليات مواجهة الهلال والنصر أمام باريس

كشف تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه السعودي، عن تفاصيل مباراة كأس موسم الرياض بين نجوم الهلال والنصر ونجوم باريس سان جيرمان الفرنسي، مؤكدًا أن اللقاء يحظى باهتمام عالمي. (طالع التفاصيل)

سباق الأفضل في الدوري السعودي | حمدالله يُطارد تاليسكا، وظهور وجه جديد

لُعبت الأسبوع الماضي الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي، ونواصل معكم تقديم حلقات سباق الأفضل في الدوري السعودي والذي انطلاق تزامنًا مع موسم 2020-2021. (طالع التفاصيل)

سباق جول لقوة التحمل برعاية كاسترول "جي تي إكس" (2) | حضور ثنائي النصر والاتحاد وسيطرة للفتح

الحلقة الثانية من سباق قوة التحمل، حيث القائمة الخاصة بالجولة الـ13 من دوري روشن السعودي. (طالع التفاصيل)

Shahid