ليس أوسبينا وحده .. النصر يُصدم بإصابة الثنائي الآخر لحراسة المرمى

الموقف النهائي يتحدد الليلة

Shahid

في وقت يهيمن به النصر على صدارة دوري روشن السعودي، أتت الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث أصيب حارسه الكولومبي دافيد أوسبينا، لكن يبدو أن أيضًا حراسه الآخرين غير جاهزين للمباريات.

أوسبينا يخضع لعملية جراحية اليوم الثلاثاء، في إسبانيا، لمعاناته من كسر في أحد عظام المرفق، تعرض لها خلال مواجهة الشباب قبل يومين، ضمن الجولة الـ13 من دوري روشن.

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ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن الجهاز الطبي للعالمي أخبر المدير الفني رودي جارسيا بأن الحارس البديل وليد عبد الله يعاني من إصابة في الركبة، ويحتاج لفحص بالأشعة للتأكد منها بشكل دقيق.

وأوضحت الصحيفة أن الطبيب أكد كذلك أن الحارس الآخر أمين بخاري يحتاج لتقوية في عضلة الفخذ، حتى يتعافى من آلام الإصابة السابقة بشكل نهائي، ويخضع على إثرها لتدريبات مكثفة داخل أحد المراكز المتخصصة في الرياض.

بهذا لم يعد أمام جارسيا أي خيار إلا الاعتماد على الحارس الشاب نواف العقيدي، لكن "الرياضية" أوضحت أن المدرب سيحدد موقفه من ضم حارس جديد خلال الميركاتو الشتوي الجاري الليلة، بعد إجراء أوسبينا للجراحة وتحديد مدة غيابه عن الملاعب.

Shahid