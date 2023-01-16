آل الشيخ: رونالدو سألني من الأفضل هو أو ميسي، وتلك كانت إجابتي

رونالدو سيواجه ميسي في كأس موسم الرياض الخميس القادم في العاصمة السعودية

Shahid

كشف تركي آل الشيخ وزير الترفيه السعودي عن حوار دار بينه وبين نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو، سأله الأخير به عن رأيه في الأفضل بينه وبين ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان المتوج مؤخرًا بكأس العالم مع الأرجنتين.

رونالدو سيخوض أول مباراة له بعد انضمامه للنصر وستكون في كأس موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان بحضور ميسي، حيث سيقود النجم البرتغالي فريقًا مكونًا من نجوم النصر والهلال يوم الخميس القادم.

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آل الشيخ الذي يرتبط بعلاقة شخصية قوية باللاعبين قال لبرنامج كورة عبر روتانا خليجية "علاقتي قوية باللاعبين، رونالدو سألني أمس سؤال "من الأعظم أنا أو ميسي؟"".

تابع "أجبته "لا أنت ولا ميسي، بل بالنسبة لي هو مارادونا، أنتما غاليان علي ومن أعظم اللاعبين في العالم لكن بالنسبة لي مارادونا الأفضل"، تلك بالنسبة لي هي الحقيقة، لم أقل له ذلك هربًا من السؤال، هما الأعظم لكن بعد مارادونا".

يُشار إلى أن رونالدو انضم للنصر ووقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025، لكنه لم يلعب مع الفريق بعد بسبب إيقافه لمباراتين بواسطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

Shahid