"الضربة القاضية" .. تأثير صفقة رونالدو على ميول أبناء تركي آل الشيخ

وزير الترفيه منح كريستيانو شارة قيادة الهلال والنصر في كأس موسم الرياض أمام باريس سان جيرمان

Shahid

أكد تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودي، أن تعاقد النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أثر على ميول نجله، موضحًا أن أحدهم اتجه لتشجيع العالمي، ولم يعد قادرًا على إعادته لتشجيع الهلال مثل أشقائه.

العالمي ضم الدون في مطلع يناير الجاري في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين ونصف، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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وقال وزير الترفيه، خلال تصريحاته لبرنامج "كورة روتانا": "ناصر هلالي، وسلمان لا يزال صغيرًا لا يميز، لكنه يقول إنه هلالي، أما محمد فقد كان هلاليًا متعصبًا ويحضر مباريات الفريق، فجأة قرر يشجع النصر".

وأضاف: "صفقة رونالدو أثرت حتى على البيوت، محمد نجلي كان حاملًا قميص النصر وقرر أن يشجعه من الآن، ومباراة الاتفاق المقبلة ستكون أول مباراة يحضرها للنصر، يقولي لي (أنا عمري ثماني سنوات، وأنت عودتنا على اختيار ما نريده، وأنا اختار النصر من أجل كريستيانو)، في الصيف أقنعته بالتراجع عن تشجيع النصر، لكن جاءت صفقة رونالدو في الشتاء كالقاضية، ولم أعد قادرًا على إقناعه بالعودة للهلال".

يذكر أن تركي آل الشيخ منح رونالدو شارة قيادة فريق النصر والهلال في كأس موسم الرياض، الذي يلتقي به الفريق السعودي بباريس سان جيرمان الفرنسي، في 19 من يناير الجاري.

Shahid