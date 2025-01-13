أخبار النصر اليوم | طائرة رونالدو الجديد تخطف الأضواء، وحسم موقف تاليسكا من الانتقال للاتحاد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 13 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 يناير 2025

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بعد الاتحاد .. النصر يحسم حقيقة انتقال تاليسكا إلى الاتحاد

رد سعيد أبو داهش، المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر، والمشرف المكلف على العلاقات العامة والتواصل و قناة Nassr TV، على الأخبار المنتشرة حول المفاوضات مع الاتحاد بشأن انتقال أندرسون تاليسكا.

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كان الصحفي عبد الرحمن الحميدي قد قال أمس أن موسم موسى ديابي انتهى مع الاتحاد للإصابة، مشيرًا إلى أن بديله هو تاليسكا.

أبو داهش اقتبس تغريدة تتناول الخبر وعلق "كفاية إشاعات".

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