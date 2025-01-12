"انتهاء موسم موسى ديابي للإصابة وتاليسكا بديله" .. الاتحاد يكشف حقيقة الخبر المرعب من "برا 18"

الجناح الفرنسي يُقدم موسمًا ممتازًا

كشف الاتحاد رسميًا حقيقة الخبر المرعب الذي أثاره الإعلامي عبد الرحمن الحميدي مقدم برنامج "برا 18" مساء اليوم، وذلك بتصريح على لسان رياض المزهر المتحدث الرسمي باسم النادي.

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كان الفريق الجداوي قد أعلن إصابة جناحه الفرنسي في أربطة الكاحل، في الأيام الأخيرة من نوفمبر الماضي، وقد أعلن حاجته للعلاج والتأهيل لمدة 8 أسابيع، وقد عاد اللاعب للتدريبات قبل مواجهة الهلال في ربع نهائي كأس الملك لكن المدرب لوران بلان فضل عدم الزج به ومنحه المزيد من الوقت للتعافي الكامل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

حساب قنوات "SSC" على منصة إكس نقل عن الحميدي وبرنامج برا 18 قوله أن موسم ديابي انتهى مع الاتحاد، مشيرًا إلى أن النادي حدد بديله بالفعل وهو البرازيلي أندرسون تاليسكا نجم النصر المرتبط منذ عدة أسابيع بالانتقال إلى فنربخشه التركي بالإعارة حتى نهاية الموسم.

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المزهر نفى ذلك الخبر تمامًا وأوقف حالة الرعب التي بدأت تنتشر بين جماهير الاتحاد نظرًا لأهمية ديابي الكبيرة في الفريق، حيث كتب عبر منصة إكس "نود أن نوضح لجماهيرنا العزيزة أن ما يتم تداوله حول غياب موسى ديابي حتى نهاية الموسم غير صحيح، حيث ان اللاعب يخضع حاليا لبرنامج علاجي وتأهيلي كما ننفي بشكل قاطع ما يُشاع عن وجود مفاوضات مع أي لاعب آخر للانضمام إلى الفريق بديلاً لموسى ديابي".

يُشار إلى أن صاحب الـ25 عامًا لعب 10 مباريات في دوري روشن السعودي هذا الموسم سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 10.