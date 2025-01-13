بعد "جدل" كريستيانو رونالدو .. فهد الهريفي يطالب برحيل اثنين من أجانب النصر دفعة واحدة!

أحدهما مفاجأة!

أثار فهد الهريفي، نجم النصر السابق، حالة من الجدل، بشأن موقفه من الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، حيث طالب مسبقًا برحيله عن فارس نجد، واقترح نقله إلى الهلال، ثم عاد ليؤيد تجديد عقده لموسم آخر.

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الجديد أن الهريفي طالب برحيل اثنين من "أجانب" النصر دفعة واحدة، وهما آندرسون تاليسكا وإيميريك لابورت، ثنائي فريق الكرة، كما تحدث عن الأخير متمنيًا أن ينتقل إلى ريال مدريد الإسباني، والذي أبدى رغبة في التعاقد معه خلال الفترة الماضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف الهريفي، عبر برنامج "رياضة سكوب"، "أنا أنظر لمن يفيد فريقي، ولديه الريادة، وخدمة معينة في الفريق، فضلًا عن امتلاك الحلول والقتالية، لابورت لم يظهر في مباريات الفرق المتوسطة، وهو عبء على الفريق".

ونوّه الهريفي بأنه لا يهمه ما إذا توج لابورت بلقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع المنتخب الإسباني، مضيفًا "يجب على النصر استثماره، فعثراته كانت كثيرة في الفريق ونكباته مصيبة، وعلينا ألا نتأخر حتى يصبح غير مطلوب".

وعن تاليسكا، فقد قال الهريفي إن لا يمكن الجمع بينه وبين رونالدو في فريق واحد، متعجبًا من تأخر النصر في تسويق البرازيلي، خاصة بعدما ذكرت تقارير خلال الساعات الماضية، بأن أحد الشخصيات النصراوية طالب الرئيس التنفيذي ماجد الجمعان، ببقائه، في حال عدم توقيع عقود تلزم بانتقاله إلى فنربخشه التركي خلال موسم الميركاتو الشتوي.

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ويعد كريستيانو رونالدو أكثر مسجلي الأهداف في صفوف النصر، منذ بداية الموسم الجاري، برصيد 17 هدفًا في جميع المسابقات، فيما يأتي تاليسكا في الوصافة بـ8 أهداف، ثم ساديو ماني ثالثًا بـ7 أهداف، ولابورت رابعًا بـ3 أهداف.