أخبار النصر اليوم | أسرار "الصفقة الثلاثية" .. ومفاجأة لويس كاسترو في الآسيوية

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الإثنين 12 فبراير 2024م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2024م، وما يدور حول الفريق.

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الاتفاق يكشف أسرار الصفقة الثلاثية مع النصر وحقيقة أولوية الأصفر في استعادة الغنام

كشف حاتم المسحل رئيس لجنة كرة القدم في نادي الاتفاق أسرار الصفقة الثلاثية مع النصر، والتي تمت في يناير الماضي، وذلك خلال تصريحاته مع برنامج "برا الـ18" (طالع التفاصيل).

جائزة قراره الأخير .. الغنام يفلت من عقوبات اتحاد الكرة بسبب "التمرد"

مازال الجميع في السعودية ينتظر قرارات لجنة الاحتراف بشأن اللاعبين الـ6 المتهمين بالتمرد ورفض الانضمام لمعسكرات المنتخب السعودي قبل كأس آسيا 2023 (طالع التفاصيل).

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حدد بديل عبد الرحمن غريب .. مفاجأة في اختيارات كاسترو لأجانب النصر أمام الفيحاء

يستعد النصر لمواجهة مواطنه الفيحاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا يوم الأربعاء القادم، وقد تضمنت خيارات مدربه لويس كاسترو للأجانب الـ6 للقاء مفاجأة غير متوقعة (طالع التفاصيل).

“هذا هو الفارق بين ميسي ورونالدو” .. نجم ريال مدريد يحسم الجدل!

أوضح داني كارباخال، لاعب ريال مدريد الفارق بين كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، ومن منهما يستحق لقب الأفضل (طالع التفاصيل).

وداعًا للسعودية .. نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق يجدد مع ناديه!

خسر دوري روشن السعودي بعض سباقات الفوز بتوقيع النجوم الناشطين في الدوريات الأوروبية، مثل ليونيل ميسي وهاري كين وكيليان مبابي ولوكا مودريتش، وقد أضيف مؤخرًا اسمًا جديدًا للقائمة (طالع التفاصيل).

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