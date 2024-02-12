الاتفاق يكشف أسرار الصفقة الثلاثية مع النصر وحقيقة أولوية الأصفر في استعادة الغنام

الاتفاق حصل على ثلاثي النصر خلال يناير الماضي

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كشف حاتم المسحل رئيس لجنة كرة القدم في نادي الاتفاق أسرار الصفقة الثلاثية مع النصر، والتي تمت في يناير الماضي، وذلك خلال تصريحاته مع برنامج "برا الـ18".

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الاتفاق حصل على الثنائي سيكو فوفانا وعبد الله مادو بالإعارة حتى نهاية الموسم فيما اشترى نهائيًا عقد خالد الغنام، وذلك ضمن جهد الإدارة لدعم صفوف الفريق حسب طلبات المدرب ستيفن جيرارد.

المسحل أكد أن استعارة فوفانا ومادو كانت مجانية تمامًا، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أن النصر قد يستفيد ماليًا من الصفقة حال تحققت بعض الشروط، والتي لم يكشف عنها.

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وأضاف حول امتلاك النصر حق الأولوية في استعادة خالد الغنام حال قرر الاتفاق بيعه "لا، هذا ليس صحيحًا. صفقات البيع لا تعتمد على النادي فقط بل اللاعب كذلك واختياره".

يُشار إلى أن فوفانا تُوج مساء أمس بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب بلاده كوت ديفوار.

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